Balıkesir'de jandarma 145 aranan kişiyi yakaladı

Jandarma ekipleri il genelinde Önleyici Kolluk Faaliyetleri kapsamında yaptığı uygulamalarda 15 bin kişiyi sorgularken çeşitli suçlardan aranan 145 kişiyi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde “Aranan Şahısların Yakalanması” ve “Kaçakçılık” olaylarına yönelik icra edilen “Önleyici Kolluk Faaliyetleri” esnasında; 15 bin 862 şahıs sorgularken, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 145 şahıs yakaladı. Yapılan sorgulamalarda 251 şahsa idari işlem yapılırken şahıslara 357 bin 896 TL idari para ceza uygulandı. Jandarma ekipleri bu faaliyetler esnasında; 3 gram eroin, 40 gram kokain, 10 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 70 gram reçine esrar, 750 gram kubar esrar, 43 kök kenevir bitkisi, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 adet tarihi eser, 12 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kesici delici alet ve 226 adet fişek ele geçirildi ve yakalanan aranan şahıslar adli makamlara sevk edilerek haklarında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.