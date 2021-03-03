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Balıkesir'de jandarma 15 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma timleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 şahsı yakaladı.

Balıkesir'de jandarma timleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 şahsı yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığın ekipleri Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Dursunbey, Edremit, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 02 Mart 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aran 15 şahsı yakalarken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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