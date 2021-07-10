Balıkesir'de jandarma 15 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Manyas ve Marmara ilçelerinde 07-08 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 15 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi.