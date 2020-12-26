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Balıkesir'de jandarma 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakalarken, 1 tabanca, 2 tüfek ve 6 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi yakalarken, 1 tabanca, 2 tüfek ve 6 fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Balya İlçesinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, Edremit İlçesinde 5 aranan şahıs, 1 tabanca ve 6 fişek, Gönen İlçesinde, 1 aranan şahıs, Havran İlçesinde 1 aranan şahıs, İvrindi İlçesinde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, Karesi İlçesinde 5 aranan şahıs, Kepsut İlçesinde 3 aranan şahıs ve Susurluk İlçesinde 1 aranan şahıs yakalanırken, toplamda 16 aranan şahıs, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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