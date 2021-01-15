Balıkesir'de jandarma 18 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi yakaladı. Jandarma ekipleri aramalarda 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait 4 fişek ila 1 bıçak ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Bandırma, Balya, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi ve Karesi ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; toplam 18 aranan şahıs yakalanırken, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 4 fişek ele geçirdi.