Balıkesir'de jandarma 19 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 19 kişiyi yakalarken, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 19 aranan şahsı yakalarken 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.