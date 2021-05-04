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Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 20 aranan şahsı göz altına alınırken, 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 20 aranan şahsı göz altına alınırken, 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi ve Susurluk ilçelerin de 30 Nisan 1 ve 2 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs göz altına alınırken, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

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