Balıkesir'de jandarma 20 aranan şahsı gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 20 aranan şahsı göz altına alınırken, 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi ve Susurluk ilçelerin de 30 Nisan 1 ve 2 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs göz altına alınırken, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.