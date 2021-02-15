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Balıkesir'de jandarma 22 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 22 aranan şahsı yakalarken, 7 ateşli silah ve 46 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 22 aranan şahsı yakalarken, 7 ateşli silah ve 46 fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde 12-13-14 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 22 kişiyi yakalarken, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 46 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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