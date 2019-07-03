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Balıkesir'de jandarma 23 kilo esrar ele geçirdi

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları operasyonlarda 23 kilo esrar ve 200 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları operasyonlarda 23 kilo esrar ve 200 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sırasında Bigadiç ilçesi Güvemçetmi Mahallesi'nde ikamet eden S.M.Ç. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve esrar maddesi imal ettiğine dair bilgi elde etti. Jandarmanın adli makamlardan aldığı arama kararına istinaden S.M.Ç.'nin Bigadiç ilçesi Güvemçetmi Mahallesi'nde bulunan evi ve eklentilerinde yapılan aramalarda 23 kilogram esrar, 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili olarak S.M.Ç. ve F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamların talimatıyla F.A. ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, S.M.Ç.'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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