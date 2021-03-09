Balıkesir'de jandarma 4 günde 48 şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 4 günde yaptıkları asayiş uygulamalarında 48 aranan şahsı yakalarken, çok sayıda ateşli silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ayvalık, Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde 5-8 Mart tarihlerinde yapılan çalışmalarda 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet av tüfeği fişeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 75 adet tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirdi.