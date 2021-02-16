Balıkesir'de jandarma 5 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 şahsı yakalarken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Bandırma, Burhaniye, Gömeç, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde 15 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında 5 aranan şahıs yakalanırken, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.