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Balıkesir'de jandarma 5 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 şahsı yakalarken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 şahsı yakalarken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Bandırma, Burhaniye, Gömeç, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde 15 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında 5 aranan şahıs yakalanırken, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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