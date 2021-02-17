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Balıkesir'de jandarma 7 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 aranan şüpheliyi yakalarken, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 10 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 aranan şüpheliyi yakalarken, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 10 fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinde 16 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında 7 arana şahsı yakalanırken, 2 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

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