İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de jandarma 750 kilo kaçak tütün yakaladı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 2 araçta yaptıkları kontrolde toplam 750 kilo kaçak tütün ele geçirdi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri 2 araçta yaptıkları kontrolde toplam 750 kilo kaçak tütün ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak tütün mamulleri ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Karesi İlçe Jandarma Komutanlığınca sürücülüğünü M.K. ve C.K. isimli şahısların yaptığı 2 araçta yapılan kontrollerde; toplam 750 kilo faturasız tütün ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiş olup alınan talimat ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.