İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de jandarma alkol denetimi yaptı

Balıkesir’de Jandarma Trafi Timleri il genelinde araç sürücülerine alkol denetimi yaptı.

Balıkesir'de Jandarma Trafi Timleri il genelinde araç sürücülerine alkol denetimi yaptı. Jandarma Trafik Timleri 61 araca 31 bin lira ceza uygularken, 8 sürücünün belgesine geçici olarak el koydu.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla; “Alkol Denetimi-2” faaliyeti icra edildi. Jandarma Trafik Timlerinin alkol denetimi sonucunda, bin 122 araç kontrol edilerek, 61 araca 31 bin 85 TL idari para cezası uygulanarak, 14 araç trafikten men edildi ve 8 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.