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Balıkesir'de jandarma aranan 17 şüpheliyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, 5 ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, 5 ateşli silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Marmara ilçelerinde 02-03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

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