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Balıkesir'de jandarma son 3 günde 25 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri son 3 günde yaptıkları asayiş ve yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakalarken, çok sayıda silah ve fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 3 günde yaptıkları asayiş ve yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakalarken, çok sayıda silah ve fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde 05-06-07 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 25 aranan şahıs yakalanırken, 6 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 29 adet tabanca fişeği, 5 adet av tüfeği fişeği ve 29 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

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