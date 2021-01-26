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Balıkesir'de jandarma son 3 günde aranan 50 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde son 3 gün içinde yaptığı asayiş uygulamalarında 50 aranan şahsı yakalarken, 9 ateşli silah ve 6 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 3 gün içinde yaptığı asayiş uygulamalarında 50 aranan şahsı yakalarken, 9 ateşli silah ve 6 fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, NBigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Karesi, Susurluk ve Savaştepe ilçelerinde 22-23-24 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 50 aranan şahıs yakalanırken, 7 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 6 adet fişek ele geçirdi.

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