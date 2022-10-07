İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir’de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 77 şahıs yakalandı.

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 77 şahıs yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 77 şahıs yakalanırken, 1 adet tabanca, 57 adet tabanca mermisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 16 kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet bıçak ele geçirildi.

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