İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Balıkesir'de jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına aldı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Manyas ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.