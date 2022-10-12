Balıkesir'de jandarma ve polisten asayiş operasyonu

Balıkesir'de jandarma ve polis ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında toplam 70 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 23 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 36 bin adet boş makaron, 10 bin adet dolu makaron 1 adet sigara sarma makinesi, 8 kg kıyılmış tütün ele geçirilmiş olup gerekli tahkikata başlanırken, olayla ilgili 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 44 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 23 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ele geçirildi.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Kepsut ve Karesi ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 25 aranan şahıs yakalandı.