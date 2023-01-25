Balıkesir'de jandarmadan 111 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 111 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği düşünülen paraya el konuldu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 1 haftada yapılan çalışmalarda Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gönen, Bigadiç, Balya, Havran ve Savaştepe ilçelerinde 111 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla, 97 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 641 adet sentetik ecza hap, 626 gram metamfetamin maddesi, 95 gram esrar maddesi, 9 gram bonzai maddesi, 4 gram eroin maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve 2 bin 390 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.