İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de jandarmadan 24 şahsa gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 bıçak ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 bıçak ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Kepsut, Karesi ve Marmara ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 kesici bıçak ele geçirildi.

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