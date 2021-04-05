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Balıkesir'de jandarmadan 6 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri il merkezinde bir araca yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli şahsı yakalarken, 19 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il merkezinde bir araca yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli şahsı yakalarken, 19 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imâl ve ticaretine yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde, 6 şüphelinin il merkezine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecekleri bilgisinin alınması üzerine şüphelilerin üzerinde ve araçlarında arama yapıldı. 19 bin 600 adet sentetik uyuşturucu hap, 100 gram kubar esrar ve 3 adet sarılı vaziyette içime hazır toz esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler göz altına alındı ve haklarında adlÎ tahkikata başlanıldı.

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