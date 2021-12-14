Balıkesir'de jandarmadan 66 şahsa gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 66 şahsı gözaltına alırken, silah, fişek, uyuşturucu madde ve tarihi eserler ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 56 şahıs gözaltına alınırken, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Susurluk. Edremit ve Ayvalık İlçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin araç ve ikamet adresinde yapılan aramalarda; 250 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 94 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 207 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet av tüfeği, 9 adet fişek, 2 adet cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin TL. ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İvrindi İlçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada, 217 adet sikke, 9 adet tarihi eser niteliğinde obje, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 adet dedektör ele geçirildi.