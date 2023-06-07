İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de jandarmadan 67 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli şahıs yakalanırken, çok miktarda ateşli silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli şahıs yakalanırken, çok miktarda ateşli silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 164 gram metamfetamin, 49 kök kenevir/haşhaş, 33 gram kubar esrar, 21 adet sentetik uyuşturucu hap, 44 adet tarihi eser, 5 litre içki, 20 adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar, 1 adet kamera, 11 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ve 320 adet fişek ele geçirilmiştir. Olaylara karışan 67 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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