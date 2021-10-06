İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de jandarmadan 7 şahsa gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şahsı gözaltına aldı. Trafik ekipleri de 551 araca yaya uygulaması yaptı


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, İvrindi ve Karesi ilçelerinde 04 Ekim 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 7 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca jandarma trafik ekipleri de 551 araca yaya uygulaması yaptı.

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