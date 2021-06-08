İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de jandarmadan aranan 21 şahsa gözaltı

Balıkesir’de jandarma asayiş timleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahsı gözaltına alırken, 5 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 20 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma asayiş timleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahsı gözaltına alırken, 5 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 20 fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Ayvalık, Balya, Bigadiç, Edremit, Erdek, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara ce Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs göz altına alındı. 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeği fişeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.