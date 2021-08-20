Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda ateşli silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirilirken, Jandarma trafik Timlerinin yaptığı denetimlerde de bin 725 araç kontrol edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi, Kepsut, Karesi ve Marmara ilçelerinde 18-19 Ağustos 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet bıçak, 53 adet tabanca fişeği, 52 adet av tüfeği fişeği, 23 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarma Trafik Timlerince, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, yük ve yolcu taşıyan araçların kazalara neden olan eksikliklerinin tespit edilmesi, sürücülerin algılanan yakalanma riski duygularının artırılması, dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutarak trafik kurallarına uymalarının sağlanması maksadıyla 19 Ağustos 2021 tarihinde “Yük ve Yolcu Taşıyan Araçlar ile Agresif Araç Kullanan Sürücülere” yönelik özel denetim faaliyeti kapsamında bin 725 araç kontrol edildi.