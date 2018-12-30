Balıkesir'de jandarmadan güven uygulaması

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı 'Türkiye güven ve huzur uygulaması' operasyonu kapsamında ili genelinde uygulama yaptı. Huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs yakalandı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri 'Türkiye güven ve huzur uygulaması' gerçekleştirdi. 3 aşamalı olarak yapılan uygulamada 132 kontrol arama noktası ve 534 umuma açık eğlence mekanlarında yapılan aramada 10 bin 414 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı. Yakalanan kişilerden 8'i gözaltına alınırken 14 şahsa adli ve idari işlem yapılıp, 6 bin 614 lira idari para cezası uygulandı. 17 umuma açık iş yeri denetlendi ve 10 bin 585 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik uygulamasında 3 bin 152 araç kontrol edilirken bunlardan 106 araca 59 bin 113 lira idari para cezası uygulandı ve 49 araç trafikten men edildi. Arama kaydı bulunan 8 araç ise uygulama sırasında yakalandı. Uygulama sırasında 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 9 mermi, 1 kilo 230 gram esrar, 7 gram bonzai ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.