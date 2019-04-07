Balıkesir'de jandarmadan güven uygulaması

Balıkesir'de jandarma, il genelinde güven uygulaması yaptı. Uygulama sırasında 82 düzensiz göçmen, 64 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde güven ve huzur operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından 2 aşamalı yapılan operasyonlarda 184 ekip ve 746 personel görev yaptı. Uygulamada 66 yol kontrol noktası, 40 adet koy ve kıyı şeridi, 64 metruk bina ve 449 iş yerinde arama yapıldı. Uygulama sırasında 13 bin 79 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, 64 çeşitli suçlardan aranan şahıs, 8 göçmen organizasyonu şüphelisi, 35'i Suriye, 20 Afganistan, 8 Somali, 8 Kongo, 5 Yemen, 2 Filistin, 2 Uganda ve 2 Irak uyruklu olmak üzere 82 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma uygulamasının 2. aşamasında 2 bin 757 araç kontrol edildi. 2 aranan araç ele geçirilirken, bin 94 araca 41 bin 116 lira idari para cezası uygulandı ve 56 araç trafikten men edildi. Ayrıca 1 adet kumar makinesi, 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 70 muhtelif fişek ile bin 650 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi.