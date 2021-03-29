Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları

Balıkesir'de jandarma trafik ve asayiş timleri il genelinde Huzur operasyonları düzenledi. Jandarma Trafik Timleri 4 bin 638 aracı kontrol ederken, 196 araca 147 bin TL. idari para cezası uygularken 87 aracı trafikten etti. Jandarma ekipleri asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, son zamanlarda ''yolcu taşımacılığı yapan araçların'' karıştığı trafik kazalarında artış olması sebebiyle, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, 24-25-26 Mart 2021 tarihlerinde "Yolcu Taşımacılığı Yapan Araçlar ve Sürücülerin Denetimi” faaliyeti icra edildi. Yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve sürücülerin denetimi sonucunda; 4 bin 638 araç kontrol edilirken, 196 araca 147 bin 702 TL idari para cezası uygulandı. Uygulama esnasında 87 araç trafikten men edilmiş, 2 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde 26-27-28 Mart 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirdi.