Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, okul servisi yaparken, bin 380 araç kontrol ederek, 1 araca para cezası uyguladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, İvrindi, Kepsut, Karesi, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince; 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş, gelişlerini sağlamak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla, “Okul Servis Araçlarına” yönelik özel denetim faaliyeti yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda bin 380 araç kontrol edilerek, 1 araca 427 TL idari para cezası uygulandı.