İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 48 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 48 şahsı gözaltına aldı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 48 şahsı yakalarken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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