Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' uygulamaları

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' uygulamalarında 'Yaya Önceliği Denetimi'nde yayalara yol vermeyen 17 araca 11 bin lira ceza uygularken, asayiş yönünden yaptıkları operasyonlarda da 8 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, İçişleri Bakanlığının “Önce Yaya Uygulaması” talimatı gereğince toplumsal duyarlılığının artırılmasına yönelik olarak "Yaya Önceliği Denetimi" faaliyeti icra edildi. Jandarma Trafik Timlerinin önce yaya uygulaması sonucunda; 29 noktada denetim yapılırken, 17 araca 11 bin 196 TL idari para cezası uygulandı ve 9 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek ve Karesi ilçelerinde yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahsı yakalayarak, gözaltına aldı.