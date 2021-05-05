Balıkesir'de jandarmadan kaçak tütün ve tarihi eser operasyonu

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Kocaavşar mahallesinde jandarma ekipleri bir şahsa ait ev ve işyerinde yaptıkları aramada bir miktar kaçak tütün ve sarılmış dolu makoron, 50 adet tarihi eser ile 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçak ve sahte Tütün Mamulleri İmal ve Ticareti ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik yapılan çalışma neticesinde Karesi İlçesi Kocaavşar Mahallesinde B.A. isimli şahsın ikameti ve işyerinde yapılan aramada 1 adet Sigara Sarım Makinesi, 400 adet bandrolsüz dolu makaron, 400 adet Bandrolsüz Makaron, 5 kg açık ve kıyılmış tütün, 1 adet dedektör, 50 adet tarihi eser niteliği olan obje, 4 adet kurusıkı tabanca, 4 adet Şarjör ele geçirdi. Şüpheli şahıs B.A. gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatıldı.