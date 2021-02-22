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Balıkesir'de jandarmadan kaçış yok

Balıkesir’de jandarma ekipleri son 3 günde yaptığı asayiş uygulamalarında 31 aranan şahsı yakalarken, 20 ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 3 günde yaptığı asayiş uygulamalarında 31 aranan şahsı yakalarken, 20 ateşli silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 19-20-21 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 31 kişiyi yakalarken, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

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