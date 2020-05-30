İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde 50 kök kenevir ele geçirildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 50 kök kenevir ele geçirildi.


Edinilen bilgiye, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbarî çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen R. isimli şüphelinin ekim yaptığı bölgede yapılan kontrollerde 50 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adlî tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.