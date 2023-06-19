Balıkesir'de jandarmadan organize suç operasyonu; 41 gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde son 1 haftada yaptıkları kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yaptığı operasyonlarında 41 şüpheli şahıs gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde, ateşli silah ve uyuşturucu satışından elde edilen 673 bin TL para ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik il genelinde yapılan çalışmalar neticesinde; 25 bin 136 adet sentetik uyuşturucu hap, 6 kilo 380 gram bonzai, 5 kilo 25 gram skunk, 314 gram metamfetamin, 166 adet kök kenevir bitkisi, 47 gram kubar esrar, 1 adet kaleşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet makinalı tabanca, 22 adet tabanca, 19 adet av tüfeği, bin 676 adet av tüfeği/tabanca fişeği, 880 adet kaleşnikof mermisi, 19 adet şarjör, 90 adet tarihi eser, 1 adet iklimlendirme ve sera düzeneği, 1 adet skunk kurutma çadırı, 5 adet hassas terazi, 9 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet bıçak ve 673 bin 435TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaylara karışan 41 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.