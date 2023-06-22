Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Balıkesir'in Marmara ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu düzenlenen operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 17 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Marmara ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 17 şüphelinin üzerinde, araçlarında ve ikamet adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda; 80 gram metamfetamin, 17 gram kubar esrar, 7 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet tabanca, 4 adet tabanca fişeği, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet bıçak, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı; 3 bin 850 TL, 80 euro, 150 dolar suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaya karışan 17 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.