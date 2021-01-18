İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de jandarmadan yaralı köpeğe duyarlı davranış

Balıkesir’de jandarma ekipleri Kepsut karayolunun kenarında ayakları kırılmış ve donmak üzere olan köpeğe müdahale ederek, yaralı hayvanı Büyükşehir Belediyesinin hayvan bakım barınağına teslim ettiler.

Balıkesir'de jandarma ekipleri Kepsut karayolunun kenarında ayakları kırılmış ve donmak üzere olan köpeğe müdahale ederek, yaralı hayvanı Büyükşehir Belediyesinin hayvan bakım barınağına teslim ettiler.


17 Ocak 2021 günü yoğun kar yağışı nedeniyle Balıkesir-Kepsut karayolunda seyir güvenliğini sağlayan Jandarma trafik ekiplerince arazide kar üstünde yatmakta olan yaralı bir köpek buldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde köpeğin arka ayaklarının kırık ve donmak üzere olduğu tespit edildi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yaralı hayvan için yardım talep edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağından gelen ekip yaralı hayvanı bir araçla alarak, tedavi ve bakımı için barınağa götürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.