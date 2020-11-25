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Balıkesir'de jandarman radarlı trafik denetimi

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde hızlı ve alkollü araç kullanan şahıslara trafik denetimi yaptı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde hızlı ve alkollü araç kullanan şahıslara trafik denetimi yaptı. Jandarma ekipleri denetimlerde 859 aracı denetleyerek, 87 araca 43 bin 449 lira idari para cezası uyguladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, hız ve alkol etkisinde araç kullanım kaynaklı trafik kazalarını önlemek, kaza sonucunda meydana gelen mal ve can kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, "Radarla Hız Denetimi ve Sürücülerin Alkol ve Uyuşturucu, Uyarıcı Madde Durumunun Denetimi” yaptı. Jandarma Trafik Timlerinin yaptığı radarla hız denetimi sonucunda; 859 araç kontrol edilirken, 87 araca 43 bin 449 TL idari para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Alkol ve uyuşturucu madde denetimi sonucunda; bin 28 araç kontrol edilirken, 45 araca 42 bin 528 TL idari para cezası uygulanırken, 21 araç trafikten men edildi ve 3 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

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