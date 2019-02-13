Balıkesir'de kablo hırsızı yakalandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde enerji ve haberleşme nakil kablolarını keserek çalan hırsız aracı ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sivil ekipleri Kavacık-Hamzacık mahallelerinde 16 plakalı araca dur ihtarı yapmalarına rağmen sürücü durmayarak, hızla uzaklaştı. Jandarma ekipleri Umurlar mahallesinde İ.S'nin kullandığı panelvan aracı durdurarak yaptıkları aramada 600 metre Türk Telekoma ait kablo ve 50 metre haberleşme kablosu ile kablo kesiminde kullanılan demir kesme makası, makaralı kanca, 3 adet demir kanca ve direklere tırmanmak üzere bel bağı ve aparatlar ele geçirdi. Adli makamlara sevk edilen İ.S. tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine sevk edildi.