Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu

Balıkesir'de topladığı atık yağları kaçak akaryakıta çeviren 1 şüpheli kişi polis tarafından suç üstü yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen arama kararına istinaden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Akaryakıt Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Balıkesir İl Merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 şüpheli şahsın işyerinde atık yağları topladığı, topladığı bu yağları işyerinde bulunan makineler aracılığıyla akaryakıta dönüştürüp sattığı tespit edildi. Şüpheli şahsın işyerinde yapılan aramalarda; 2 bin 360 kg karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak “ 5015 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı.