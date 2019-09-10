İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de kaçak etil alkol operasyonu

Balıkesir polisi İzmir’den Balıkesir’e kaçak etil alkol getiren araca operasyon düzenledi.

Balıkesir polisi İzmir'den Balıkesir'e kaçak etil alkol getiren araca operasyon düzenledi. Polis arabada yaptığı aramada 500 litre kaçak etil alkol yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı araştırmada A.A. adlı şahsın İzmir'den Balıkesir'e 10 plakalı araç ile faturasız etil alkol ürünü getireceğinin bilgisi alınması üzerine sabaha karşı araca 1. Sakarya Mahallesinde durdurularak yapılan aramada araçta 500 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili olarak A.A. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.