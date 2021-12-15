Balıkesir'de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahsı gözaltına alırken, Operasyonlarda kaçak ve sahte içki, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde kaçak ve sahte alkollü içki satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'ZEHİR' operasyonu kapsamında; Kent merkezinde bir ikamette yapılan arama yapılmış, 12 Adet 0.5 Litre Pet şişede el yapımı rakı, 26 Şişe Alkol yapımında kullanılan likit, 8 Litre etil alkol, 11.5 Litre el yapımı viski, 13 Litre el yapımı rakı, 3.5 litre el yapımı cin ele geçirilirdi ve Konu ile ilgili 3 şüpheli şahsa adli ve idari yaptırım cezası uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde ve silah ticareti yatığı tespit edilen 4 şüphelinin aracında yapılan aramalarda; 94 gram metamfetamin, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 17 adet tabanca fişeği , 1 adet av tüfeği ve 2 adet bıçak ele geçirildi.