Balıkesir'de kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu izinsiz kazı yapan 5 kişi alet ve edevatları ile birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucu Bigadiç ilçesi Işıklar Mahallesi Çayır mevkinde izinsiz kazı yapıldığına dair bilgi üzerine, bölgede yapılan takip faaliyeti sonucunda B.B., Ü.B., Y.A., M.T. ve İ.G. isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken 5 adet detektör ve 4 adet kazmayla birlikte suçüstü yakalandı. Adli makamların talimatıyla suç eşyası olan 5 adet detektör ve 4 adet kazma muhafaza altına alınarak, B.B., Ü.B., Y.A., M.T. ve İ.G. hakkında yasal işlemin devam ettiği öğrenildi.