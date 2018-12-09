Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'de 407 kilo tütün ele geçirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesine bağlı polisler il genelinde kaçak tütün satanlara operasyon yaptı. Polis ekipleri ilk operasyonda il merkezinde satış yapan bir büfeye yaptıkları baskında 26 bin 200 sahte bandrollü faturasız makaron ele geçirdi. İşyeri sahibinin kaçak ürünleri S.G.'den aldığını beyan etmesi üzerine Bursa'dan Balıkesir'e gelip satış yapan S.G. aracı ile birlikte yakalandı. Polis ekipleri araçta yaptıkları aramada 160 bin sahte bandrollü makaron yakaladı. 3 olayda Balıkesir merkezde dağıtım yapan araç il merkezinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 480 bin sahte makaron, 296 adet daha önce kullanılmış bandrol ve çok miktarda tütün ele geçirildi.

Balıkesir polisi 3 ayrı operasyonda toplam 666 bin 200 makaron, 296 bandrol, 407 kilo tütün ve 300 adet sigara sarma makinesi ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.