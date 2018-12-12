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Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu

Balıkesir polisi il dışından gelen araçta kaçak tütün ve makaron yakaladı.

Operasyonda 390 bin makaron ve 460 kilo kaçak tütüne el konuldu.


Balıkesir Kom Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmada il merkezinde bulunan büfelere kaçak tütün ve makaron getirilerek satıldığı tespiti üzerine araç Balıkesir merkezinde durduruldu. Araçta yapılanan aramada 390 bin makaron ve 460 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçen ürünlerin üzerinde sahte bandrol ve bir kısmınında kullanılmış sahte bandrol tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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