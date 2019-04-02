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Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak tütün operasyonu düzenledi.

Jandarma ekipleri araçta yaptıkları operasyonlarda 3 bin 41 makoron ve 83 kilo kaçak tütün yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına gelen istahbari bilgiye göre Bigadiç ilçesi Kargın mahallesinde kaçak sigara satışı yapıldığı öğrenildi.


Elde edilen bu istihbarî bilgi üzerine jandarma ekipleri adli makamlardan alınan arama kararına istinaden S.A.'ya ait 10 plakalı araçta yapılan aramada; 3 bin 41 adet dolu makaron, 63 kilogram açık tütün ve 20 paket birer kilogramlık kapalı paketler halinde tütün ele geçirildi. Operasyonda yakalanan makaron ve tütünler muhafaza altına alınırken, S.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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