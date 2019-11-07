İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri bir işyerinde 13 bin 700 adet içi dolu makaron ve 46 kilo 700 gram kaçak tütün ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri bir işyerinde 13 bin 700 adet içi dolu makaron ve 46 kilo 700 gram kaçak tütün ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarında hız kesmiyor. Altıeylül ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda, 13 bin 700 adet içi dolu makaron, 46 kilo 700 gram kıyılmış tütün, 90 paket nargile tütünü ve sigara sarma makinası ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli işlem başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.