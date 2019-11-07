Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri bir işyerinde 13 bin 700 adet içi dolu makaron ve 46 kilo 700 gram kaçak tütün ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarında hız kesmiyor. Altıeylül ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda, 13 bin 700 adet içi dolu makaron, 46 kilo 700 gram kıyılmış tütün, 90 paket nargile tütünü ve sigara sarma makinası ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli işlem başlattı.